Manovra. Bankitalia: nel 2021 ripresa più lenta del previsto

(DIRE) Roma, 24 nov. – “Nel quarto trimestre e’ plausibile si osservi una flessione del pil, anche se piu’ contenuta di quella primaverile. È probabile che il risultato per l’anno risulti comunque in linea con quanto prefigurato in ottobre; tuttavia nel 2021 la ripresa sara’ verosimilmente piu’ lenta del previsto. Le prospettive restano condizionate, oltre che dai progressi nel controllo dei contagi, dalla prontezza ad adattare l’azione di politica economica all’evolversi della situazione”. Cosi’ il Capo del Dipartimento Economia e statistica della Banca d’Italia, Eugenio Gaiotti, in audizione alla Camera sulla manovra. (Lum/ Dire) 09:38 24-11-20