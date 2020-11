Polizia arresta a Milano una donna per spaccio e sequestra oltre mezzo chilo di droga

Ieri pomeriggio gli agenti della volante del Commissariato Comasina hanno arrestato una donna di 46 anni per detenzione e spaccio di droga. La donna, fermata per un controllo in via Bisanti, è stata trovata in possesso di 50 grammi di cocaina nascosti nella borsa. Nell’abitazione della 46enne, i poliziotti hanno trovato e sequestrato altri 43 grammi di cocaina, 360 grammi di hashish, 130 grammi di marijuana e 2.690 euro in contanti. (foto di repertorio)

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945fbce18913129721641351