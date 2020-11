Torino. Raid anarchico contro la sede di “Stampa” e “Repubblica”

Lanciate uova di vernice e bomba carta, Ricca: Trovare autori

(DIRE) Torino, 25 Nov. – Questa mattina un gruppo di anarchici ha lanciato uova di vernice verde e una bomba carta rudimentale contro la sede della redazione che ospita La Stampa e Repubblica di via Lugaro 15 a Torino. “Esprimo piena solidarieta’ alle redattrici e ai redattori dei quotidiani ‘La Stampa’ e ‘La Repubblica’ per il gesto intimidatorio subito questa mattina, quando un gruppo di anarchici ha lanciato uova piene di vernice e bombe carta contro le sedi dei loro giornali- commenta l’assessore regionale alla Sicurezza, Fabrizio Ricca- difendere la liberta’ di stampa e’ un imperativo per ogni democrazia che si voglia definire tale e certi gesti criminali non solo vanno condannati ma anche scongiurati. Quando la violenza politica si muove contro chi fa informazione ci riporta con il pensiero a tempi bui che nessuno vuole tornare a vedere. Mi auguro che i responsabili siano individuati dalle forze dell’ordine”. Ugualmente, anche i vertici del Pd locale hanno espresso solidarieta’ nei confronti dei quotidiani. (Pad/Dire) 10:59 24-11-20