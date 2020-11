Coronavirus, Thanksgiving Day: milioni di americani in viaggio per la festa

13:24 – Le raccomandazioni dei Centers for Disease Control and Prevention, che consigliavano di evitare gli spostamenti per ridurre il rischio di diffusione del Covid-19, sono rimaste inascoltate, infatti, sebbene in numeri limitati rispetto al 2019, milioni di americani abitanti negli USA hanno deciso comunque di mettersi in viaggio per la Festa del Ringraziamento del 26 Novembre, riversandosi in aeroporti e autostrade. Nella giornata di oggi, Mercoledì 25 Novembre 2020, il Presidente Donald Trump ha graziato nel Rose Garden della Casa Bianca, come tradizione, un tacchino chiamato Corn durante la National Thanksgiving Turkey Presentation, il quale aprirà la parata sulla Main Street.

SM