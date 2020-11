Coronavirus, Von der Leyen: bisogna evitare terza ondata per “Natale più tranquillo”

13:05 – Nella sessione plenaria del Parlamento Europeo tenutasi a Bruxelles, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, è intervenuta con un avvertimento, in cui dichiara che allentare troppo presto le misure di contenimento della Pandemia di Covid-19 attualmente attive, potrebbe “aprire la via alla terza ondata”, riporta Rai News, inoltre sono già stati stipulati gli accordi per i vaccini con molte compagnie farmaceutiche. “Gli Stati membri – continua la Presidente – devono approntare la logistica per la consegna di centinaia di milioni di dosi di vaccinazioni, perché questo è il nostro biglietto per uscire dalla pandemia”, dunque sarà loro compito distribuire i vaccini alla popolazione e conservarli per tutte le necessità future. La Presidente auspica un “Natale più tranquillo”, se gli Stati Membri collaborano affinché tale situazione si avveri. Il 10 e 11 Dicembre si svolgerà il Vertice Europeo, in cui si discuteranno i veti di “Polonia e Ungheria sul bilancio Ue: “ci sono due Stati membri che hanno espresso dei dubbi” e “la via facile per risolverli” sarebbe “adire la Corte di giustizia dell’Unione europea e varare nuove regole”. La condizionalità di bilancio, ha ricordato la Presidente “servirà a evitare le violazioni dello Stato di diritto che mettono in pericolo il bilancio dell’Unione europea”, e “niente di più. Dobbiamo dare una risposta rapida ai cittadini, anche in Polonia e Ungheria”, ha ribadito la presidente” (cit. Rai News).

SM