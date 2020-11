(DIRE) Roma, 25 Nov. – L’aula della camera ha approvato in via definitiva il decreto legge recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID, nonche’ per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. I si’ sono stati 252, i no 203. (Vid/ Dire) 12:11 25-11-20