Forte dei Marmi (Lu). Arrestato marocchino 42enne, per detenzione ai fini di spaccio di droga

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo, tale B.A. di anni 42, nato in Marocco, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è nato a seguito dell’operazione del Commissariato di Forte dei Marmi di mercoledì scorso, nell’ambito di appositi servizi per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti lungo il litorale della Versilia storica, quando due soggetti, B.M. di anni 21 nato e residente a Pietrasanta e L.M. di anni 36 nato a Pietrasanta e residente a Seravezza, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di tipo marijuana. Gli agenti nel corso dell’operazione hanno sequestrato, attraverso perquisizioni personali e domiciliari, circa 30 gr. di marijuana divisa in dosi già pronte per la commercializzazione.

Di qui è partita una articolata indagine che concretizzandosi soprattutto su testimonianze e opportuni servizi di osservazione, ha consentito di individuare un terzo soggetto, tale B.A. di anni 42, nato in Marocco, senza fissa dimora in Italia e pluripregiudicato, trovato in possesso, ben celata sul proprio corpo 7 gr. di cocaina pura. L’arresto di B.A. è avvenuto nei pressi del parcheggio dell’ospedale Versilia mentre questi fermo sotto la pensilina della fermata dell’autobus aspettava di recarsi in una zona tranquilla dove avrebbe potuto spacciare indisturbato. Da notare che la sostanza stupefacente sequestrata si presentava solida, e quindi, opportunamente tagliata con altre sostanze avrebbe di sicuro consentito di realizzare almeno 40 dosi per un valore commerciale di circa 3.000 euro. Dopo l’arresto, avvenuto intorno alle ore 17:00 di lunedì 23 novembre, l’uomo è stato posto nella disponibilità dell’Autorità Giudiziaria e associato alla Casa Circondariale di Lucca. Ieri, 24 novembre, nel corso del rito direttissimo cui è stato sottoposto il cittadino marocchino, il Giudice oltre a convalidare l’arresto ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare della reclusione in carcere.