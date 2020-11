Reggio Calabria. Task Force Economia

Si è tenuta nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio la riunione di insediamento della nuova task force cittadina dedicata ai temi economici ed agli effetti delle misure di contenimento del covid19. La nuova task force, fortemente voluta dal sindaco Giuseppe Falcomatà, si affianca al gruppo di lavoro sugli aspetti sociosanitari, già attivo da due settimane. Alla riunione di insediamento, insieme al sindaco Giuseppe Falcomatà, erano presenti anche l’Assessore alle Finanze e alle Attività Produttive del Comune di Reggio Calabria Irene Calabrò, il Presidente della Commissione Bilancio Armando Neri e i consiglieri Carmelo Versace e Mario Cardia. Tra gli organismi territoriali presenti al tavolo la Camera di Commercio, Cna, Confesercenti, Confcommercio, Unimpresa, Confartigianato, Confindustria, Confagricoltura, Coldiretti, Casartigiani e Ascoa. L’incontro è servito a fare il punto sulle diverse questioni relative all’economia cittadina. Nello specifico ad avviare una fase di confronto e di concertazione per l’indirizzo alle misure di ristoro previste dal Governo e dagli Enti territoriali, che possano offrire una opportunità alle diverse realtà economiche operanti sul territorio cittadino, al fine di condividere obiettivi e modalità di erogazione. Nell’occasione il sindaco ha illustrato le linee guida del bando comunale per il sostegno alle imprese e alle famiglie, finanziato con i fondi del Pon Metro, che prevede una somma complessiva di 2,5 milioni di euro da destinare appunto alle attività produttive operanti sul territorio cittadino. Investimento che si aggiunge alla programmazione già in campo, anch’essa finanziata prevalentemente con fondi extracomunali, che potrà essere rimodulata ed adattata alle nuove esigenze delineate in seguito all’emergenza Covid.

Al termine della riunione il sindaco Giuseppe Falcomatà si è detto soddisfatto del confronto avviato con le categorie rappresentanti il mondo dell’impresa cittadina. “Credo sia questa la modalità più appropriata – ha spiegato Falcomatà – sono convinto che il metodo della condivisione delle scelte sia quello più giusto per affrontare una fase delicata come quella che stiamo attraversando, soprattutto perchè gli effetti delle misure di contenimento producono pesanti ricadute sul mondo produttivo ed è proprio con loro che vogliamo condividere le scelte che sono il presupposto essenziale per il rilancio dell’economia una volta che il virus sarà definitivamente sconfitto”. “Ringrazio quindi tutti i partecipanti alla task force – ha concluso il sindaco – gli assessori, i consiglieri comunali che stanno condividendo questo percorso e naturalmente i rappresentanti delle categorie, che hanno offerto una serie di spunti interessanti che saranno una traccia da seguire per il lavoro da promuovere nelle prossime settimane”.>>