Seriate (Bg). Ruba materiale elettrico: arrestato da 2 Carabinieri fuori servizio

Comando Provinciale di Bergamo – Seriate (Bg) , 25/11/2020 19:10

I Carabinieri di Seriate hanno arrestato una persona, 22enne originaria della Libia, autrice di una rapina presso un supermercato di Seriate. Il giovane, già noto per precedenti analoghi, dopo essersi aggirato furtivamente tra le corsie ed essersi impossessato di prodotti vari, tra i quali materiale elettrico, abbigliamento e generi alimentari, dal valore complessivo di circa 400,00 euro, è uscito dall’esercizio commerciale senza pagare, approfittando della porta di ingresso lasciata aperta. Il malvivente è stato però notato da due Carabinieri, che in quel momento si trovavano al supermercato liberi dal servizio, i quali lo hanno avvicinato e gli hanno intimato di fermarsi, dopo essersi qualificati. A tal punto, il predetto ha tentato la fuga aggredendo i militari, uno dei quali ha riportato una ferita alla mano, venendo però raggiunto e bloccato dopo pochi metri. Al termine degli accertamenti, la refurtiva è stata restituita al punto vendita ed il fermato è stato dunque dichiarato in arresto per rapina, resistenza e lesione a pubblico ufficiale, in attesa del giudizio direttissimo.