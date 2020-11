Von der Leyen, donne al centro della ripresa globale: “I diritti delle donne sono diritti umani”

12:38 – Ursula Von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, ha pubblicato su Twitter un post, in cui esprime il suo sostegno ai diritti delle donne con tali parole: “I diritti delle donne sono diritti umani. Ci alziamo contro la violenza. Difendiamo i loro diritti sessuali e riproduttivi. Vogliamo che le donne e le ragazze siano al centro dei processi di pace. Oggi sveliamo un piano che promuove l’uguaglianza di genere in tutto il mondo attraverso l’azione esterna.” La Commissione Geopolitica Europea infatti ha attivato oggi, 25 Novembre 2020, il Gender Action Plan III per l’Azione 2021-2025, in cui i diritti delle donne e delle ragazze sono messi al centro della ripresa globale per un mondo di parità di genere. Il Piano è basato su cinque pilastri d’azione, in cui la parità di genere risulta essere la priorità di tutte le politiche e azioni esterne.

SM