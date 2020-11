CNA Federmoda lancia i webinar di RMI Academy

Al via RMI Academy un progetto informativo e formativo dedicato ai giovani che intendono impegnarsi nel mondo della moda, è questa una ulteriore iniziativa promossa e organizzata da CNA Federmoda per creare un ponte tra il mondo della scuola e l’impresa.

CNA Federmoda grazie al Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti ha dal 1990 avviato un percorso dedicato ai giovani al fine di aiutarli ad entrare nel mondo del lavoro aumentando le loro conoscenze e competenze sul settore moda. “In questi 30 anni abbiamo affiancato alla parte prettamente competitiva del Concorso una di dialogo, confronto e informazione con il mondo dell’Istruzione e della Formazione andando nelle Scuole, Accademie e Università italiane portando l’esperienza di chi opera sul campo – dichiara Antonio Franceschini, Responsabile Nazionale CNA Federmoda – Inoltre durante la fase finale del Concorso abbiamo sempre offerto ai finalisti un programma formativo tenuto da esperti”.

“Oggi con la situazione pandemica in corso tutto questo è reso più complicato e quindi abbiamo strutturato un percorso digitale per informare e formare i giovani e anche per preparare l’edizione 2021 del Concorso” – continua Franceschini.

Il primo appuntamento in programma per mercoledì 2 dicembre 2020 vede la collaborazione di Lectra con il webinar, condotto da Alan Capra, sales engineering manager, che avrà come tema. “La digitalizzazione dei processi fashion: la tecnologia valorizza il talento”.

“L’innovazione e la ricerca rappresentano fattori di competitività – dichiara Marco Landi, Presidente Nazionale CNA Federmoda, spesso le piccole imprese sviluppano queste funzioni in modalità non strutturate anche per mancanza di figure specificatamente dedicate. Ecco che con attività come quelle che si sviluppano nell’ambito di RMI, e oggi con RMI Academy, intendiamo dare un contributo per portare nuova linfa al settore investendo sui giovani e nel costruire relazioni tra loro e il mondo delle imprese.”. “Un’attività questa che intendiamo mettere ulteriormente a supporto di quelle realtà che si occupano di formazione nel settore moda. Ė evidente che queste pillole informative e formative che periodicamente lanceremo non si sostituiscono all’importante lavoro svolto da tante Scuole, Accademie e Università presenti nel nostro Paese con le quali abbiamo intensa e proficua collaborazione. RMI Academy intende essere un contributo per tutti coloro che sono interessati a sviluppare approfondimenti attraverso la voce e l’esperienza di chi tutti i giorni si confronta con le problematiche del settore, dalla produzione, alla commercializzazione, dallo studio delle tendenze, alla comunicazione e promozione”.