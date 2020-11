Covid-19. 29.003 Nuovi casi su 232.711 tamponi, 544 decessi e +2 in terapia intensiva

(DIRE) Roma, 26 Nov. – I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 29.003, sulla base di 232.711 tamponi, 544 i morti. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza e’ di 52.850. Ieri i nuovi contagi nelle 24 ore erano stati 25.853, su 230.007 tamponi, mentre le vittime erano state 722. In calo per la prima volta nella seconda ondata le terapie intensive che oggi sono 3.846. Ieri erano 2 in piu’ i pazienti ricoverati in rianimazione, e cioe’ 3.848. In calo anche i ricoveri ordinari che oggi sono 34.038, ieri erano 34.313. Oggi sono dunque 275 in meno. Cosi’ i dati del ministero della Salute nel bollettino della Protezione civile. (Rai/ Dire) 17:45 26-11-20 (Uct/ Dire) 17:20 26-11-20