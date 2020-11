Fratel Biagio: “Halloween trasmette violenza, orrore e danneggia i bambini”

“Mi è dovere fare un appello a tutta la società affinché possa fare una riflessione per comprendere che la festa di Halloween non è uno scherzo, un gioco, ma è un rito altamente negativo, pericoloso, violento, macabro e diseducativo per tutti, ma soprattutto per i bambini.” Queste sono le parole di Fratel Biagio, (fondatore della Missione Speranza e Carità che ospita in gratuità circa 400 poveri in sette comunità della Sicilia), che ha sentito nel cuore mentre si trova in preghiera in montagna a Godrano (Pa).

“Trasmette e istiga al male, – sottolinea Fratel Biagio missionario laico – all’orrore, alla violenza e così danneggia e inganna i bambini plagiandoli e illudendoli che è una festa come tutte le altre ed invece è tenebre ed un rito satanico. Attenzione, siamo già schiacciati e terrorizzati da una società piena di fatti di violenza e di omicidi in ogni paese o città, nelle famiglie, nelle scuole e nelle piazze. Adesso basta diseducare, trasmettere il negativo ed istigare alla violenza, cioè al male, i piccoli, i giovani e i meno giovani. Avete trasformato questa negativa festa in un business commerciale. Preoccupato mi rivolgo a tutte le istituzioni, a tutte le realtà religiose, ai non credenti, alle scuole e a tutte le famiglie; non si permetta di divulgare questa orribile festa facendola apparire come uno scherzo, un gioco con teste decapitate, occhi cavati, mani e piedi tagliati, scheletri e mostri di ogni genere.”

“Rispondiamo al male con il bene, divulgando i veri valori, – conclude Fratel Biagio, che nella lettera data alla stampa si firma piccolo servo inutile – i sani principi, il bello e il giusto, la pace e la vera giustizia; educando e formando così le nuove generazioni alla non violenza“.

c.s. –