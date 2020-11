Genova. Ricercato per rapina e violenza sessuale rientra in Italia dopo un anno. Arrestato

Via San Bernardo, ore 14:45

Ieri durante un servizio di controllo nel centro storico, i poliziotti dell’Ufficio di Gabinetto, a disposizione del Commissariato Centro, hanno arrestato un senegalese di 21 anni pluripregiudicato. L’uomo, notato dagli operatori e fermato per un controllo, è risultato destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere per i reati di violenza sessuale e rapina commessi nel Luglio 2019. Sfuggito alla giustizia italiana scappando all’estero dopo aver commesso i reati, ha fatto rientro in Italia pochi giorni fa.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Genova/articolo/8445fbf97111a29d965446516