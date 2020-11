Napoli in lutto dopo la morte di Diego Maradona

E’ lutto cittadino a Napoli dopo l’improvvisa morte di Diego Armando Maradona. Il Campione argentino è rimasto vittima di malore nella sua casa a Buenos Aires. Sono stati migliaia i napoletani che si sono soffermati a lasciare un ricordo o una preghiera vicino agli innumerevoli striscioni disposti per le strade partenopee in ricordo del “Pibe de Oro”. Questa sera il Napoli FC scenderà in campo al San Paolo, che presto sarà ri-battezzato Stadio Maradona, contro il Rijeka, per la partita di Europa League, i tifosi preannunciano, dopo il calcio di inizio, un lungo applauso dalle finestre delle abitazioni come tributo al campione scomparso. Il continuo “pellegrinaggio” dei tifosi allo stadio dimostra l’affetto e l’attaccamento dei napoletani a Diego Maradona, nonostante sia trascorso molto tempo dagli anni in cui il calciatore giocava a Napoli a testimonianza del valore umano e non solo sportivo che il campione ha lasciato in città.

