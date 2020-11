Pordenone: femminicidio nella notte, compagno vittima arrestato

Nelle nottata a Roveredo in Piano in provincia di Pordenone una giovane donna 34enne è stata uccisa dal compagno con numerose coltellate inferte al collo. L’uomo un 33enne, subito dopo si è recato in Questura con le mani ancora sporche di sangue e immediatamente gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico- Squadra Volante e della Squadra Mobile della Questura si sono recati nell’abitazione dove rinvenivano la giovane donna ormai, purtroppo priva di vita. Sulla scena del crimine si recava il Pubblico Ministero di turn e all’esito dei primi accertamenti l’uomo è stato tratto in arresto per omicidio volontario pluriaggravato. Il fermato si trova negli uffici della questura dove il pubblico Ministero dr. Federico Facchin procederà all’interrogatorio.

