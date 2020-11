Sviprore spa: Un sistema innovativo per controllare da casa lo stato della propria caldaia

La Città Metropolitana di Reggio Calabria attraverso la sua società in house Svi.Pro.Re. Spa, ha messo a disposizione di tutti i cittadini un innovativo servizio informatico che permetterà, comodamente da casa, di controllare lo stato amministrativo del proprio impianto termico.

Attraverso l’utilizzo di una piattaforma dedicata, messa a disposizione dalla Società Oasi Software, leader nel settore, l’Utente potrà accedere in maniera totalmente gratuita al servizio, collegandosi al sito web www.sviprore.it e cliccando sul banner “controlla il tuo impianto termico”; saranno richiesti codice fiscale e codice dell’impianto (riportato sul libretto d’impianto compilato dal manutentore o richiedibile tramite mail compilando il form messo a disposizione della Sviprore). L’operazione, che in questo periodo di emergenza sanitaria permette di evitare assembramenti presso gli uffici, nasce con la finalità di fornire all’Utente uno strumento altamente innovativo che consenta non solo di verificare in maniera del tutto autonoma la propria regolarità, ma anche di controllare che l’installatore a cui si è rivolto abbia rispettato gli obblighi di legge, riuscendo, così, ad evitare le sanzioni previste dal Regolamento Regionale.

Il Servizio nella sua prima fase, sarà rivolto ai 96 Comuni dell’area metropolitana, ad esclusione del Comune di Reggio Calabria.

L’AMMINISTRATORE UNICO

(Dott. Serafino Nucera)