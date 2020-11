Calabria. Bernini: Su commissari spettacolo indecoroso

(DIRE) Roma, 27 Nov. – “Siamo al quinto commissario per la sanita’ in Calabria che salta in meno di un mese. L’ultima nomina, quella del professor Miozzo, era sicuramente la piu’ autorevole, ma e’ stata bocciata per la “pretesa” di poter lavorare senza condizionamenti politici. Siamo insomma all’ennesima farsa sulla pelle dei calabresi, e questo e’ uno spettacolo non solo inaccettabile, ma indecoroso”. Cosi’ in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Vid/ Dire) 16:31 27-11-20