Covid. Gelmini: Su impianti sciistici regole comuni UE, no concorrenza sleale

(DIRE) Roma, 27 Nov. – “Una chiusura dei nostri impianti sciistici, mentre i Paesi confinanti fanno magari scelte diverse rappresenterebbe una concorrenza sleale in Europa e una discriminazione per le nostre attivita’. Con Antonio Tajani stiamo ponendo la questione a livello europeo, e su questo punto ha ragione Angela Merkel a chiedere un coordinamento. Le regole devono essere uguali per tutti”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo ad “Agora’”, su Rai3. “Ovviamente- ha aggiunto- a fronte di una restrizione importante del fatturato per queste attivita’ ci devono essere ristori adeguati. Sicuramente anche l’Europa deve sostenerci in questo, avremo a che fare con danni davvero ingenti e quindi gli operatori non possono essere liquidati con una elemosina. Ma, ripeto, e’ un tema europeo: li’ va posto il problema e li’ bisogna trovare una soluzione”. (Vid/ Dire) 11:37 27-11-20