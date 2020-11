DL Sicurezza. Salvini: Li terremo in aula finchè non li ritirano

(DIRE) Roma, 27 Nov. – “Non penso che sia urgente riaprire i porti e alimentare il business dell’immigrazione clandestina. Noi non faremo passare questi decreti che non si occupano delle emergenze del Paese”. Terremo occupata l’aula della camera “intervenendo e rispettando il regolamento, parlando e spiegando agli italiani. Li terremo in aula fiche non ritireranno questi decreti inutili e dannosi. Vedremo se il centrodestra sara’ compatto su questo”. Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega, a Rainews 24. (Vid/ Dire) 10:13 27-11-20