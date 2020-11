Meteo, Week End incerto: venti di Scirocco e possibili rovesci su alcune zone italiane

12:14 – Un Vortice di bassa pressione si avvicina all’Italia e già nelle prossime ore potrebbero verificarsi piogge e temporali, soprattutto in Sardegna, Lazio e Toscana, ove il maltempo persisterà per tutta la giornata, provocando, soprattutto nel Sud della Sardegna, anche qualche possibile nubifragio. Il Meteo scrive che “il Dipartimento della Protezione Civile, sulla base dei fenomeni previsti, ha emesso per la giornata di Venerdì 27 Novembre 2020, allerta rossa per rischio idrogeologico sulla Sardegna orientale e sui settori meridionali, allerta arancione sui bacini centrali e allerta gialla sui settori centro-occidentali”. Il Week End sarà dunque presumibilmente turbolento, soprattutto in Liguria, il deciso rinforzo dei Venti di Scirocco inoltre porterà perturbazioni su molte zone italiane. Nonostante tali presagi, le temperature resteranno comunque miti, raggiungendo anche i 20° in alcune zone.

SM