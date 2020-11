Smart speaker: mercato in crescita del +26%

11:53 – Nonostante la pandemia di Coronavirus attualmente in corso, il mercato degli smart speaker continua la sua crescita, anche grazie ai miglioramenti inseriti sui nuovi modelli, quali lo schermo integrato, infatti le consegne sono aumentate del 2,6% nel terzo trimestre, secondo i ricercatori di Strategy Analytics, circa 36,5 milioni di unità. Con una crescita del 21% gli smart speaker con display hanno raggiunto le 9,5 milioni di vendite, rappresentando “un quarto (26%) del mercato complessivo”, scrive ANSA, al contrario le vendite della versione senza schermo è diminuita del 3%. Nel 2021 si preannuncia una crescita superiore, nonostante il rallentamento del 2020, anche grazie alle numerosi migliorie sia tecnologiche che di prodotto che le aziende hanno in serbo per l’anno prossimo.

SM