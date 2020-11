Covid. 11,65% Positivi su tamponi, 26.323 i nuovi contagi, 686 decessi

(DIRE) Roma, 28 Nov. – Sono 26.323 i nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore in Italia a fronte di 225.940 tamponi effettuati. I positivi calano dunque all’11,65% dopo alcuni giorni intorno al 12%. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. Sono 686 i decessi per coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore in Italia, un dato in netto calo rispetto a ieri quando erano stati 827. Continuano a svuotarsi le terapie intensive per coronavirus in Italia, che calano di venti unita’ anche oggi dopo il -64 registrato ieri. In tutto oggi sono 3.762 le terapie intensive occupate da pazienti Covid. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. (Sor/Dire) 17:12 28-11-20