Esercito mette in sicurezza ordigni bellici della 2° Guerra Mondiale ritrovati a Trigoria

Sono state portate a termine le operazioni degli artificieri del 6º Reggimento Pionieri di Roma che questa mattina hanno messo in sicurezza un’area nei pressi del Centro Sportivo dell’A.S. Roma a Trigoria. I militari specializzati hanno disinnescato 15 bombe da mortaio risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Gli ordigni bellici, esattamente bombe da mortaio, erano nascoste nel terreno e sono state rinvenute durante un sopralluogo per la costruzione di nuovi campi da calcio in quell’area. Inizialmente ne erano state avvistate solo 3 ma poi il Genio ne ha trovate molte altre, situazione che ha determinato un cambio di strategia per l’intervento a Trigoria.

