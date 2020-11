India, borseggiatore restituisce il portafoglio dopo essersi accorto di essere stato ripreso da una telecamera di videosorveglianza

La polizia di Mumbai, in India, ha diffuso un video esilarante di un borseggiatore che restituisce il portafoglio dopo essersi accorto di essere stato ripreso da una telecamera di videosorveglianza che mostra il momento. Il video esilarante è virale

I borseggiatori scelgono sempre aree affollate come supermercati e trasporti pubblici per derubarci dei nostri portafogli e quant’altro. Ora con il progresso della tecnologia e l’aumento dell’utilizzo delle telecamere a circuito chiuso, tali crimini sono diminuiti di numero. Recentemente, l’account Twitter della polizia di Mumbai, in India, ha diffuso un video esilarante, catturato da una telecamera di videosorveglianza, di un borseggiatore che mostra il momento in cui viene sorpreso a rubare il portafoglio di un uomo. Tuttavia, non appena l’uomo si rende conto che c’è una telecamera a circuito chiuso sopra la sua testa, restituisce il portafoglio all’uomo. Il video è divertente e funge anche da monito per ladri e borseggiatori. Per Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, al dipartimento di polizia di Mumbai, non manca di certo il senso dell’umorismo. Per mandare un messaggio concreto a ladri e borseggiatori, infatti la Polizia, ha scelto questa clip nella quale, alla fine, il criminale chiede perdono. Qui, dai un’occhiata al video condiviso dalla polizia di Mumbai sul loro account di Twitter: https://youtu.be/xajih2zAeDQ

Comunicato Stampa Sportello dei Diritti