Locri (RC). Arrestati con 17 kg di cocaina e oltre 5 mln di € in contanti

A Locri, i Carabinieri, tra il 26 e il 27 Novembre, hanno arrestato un 24enne e un 32enne. I due sono stati fermati nel corso di un controllo alla circolazione stradale, ad Ardore Marina (RC), sulla statale 106 Jonica, alla guida di due autovetture, mentre procedevano stranamente accodati. Il nervosismo dei due ha condotto i Carabinieri ad approfondire il controllo dei mezzi. Di lì la scoperta: all’interno del veicolo del 24 enne, ben occultati in un doppiofondo del vano porta oggetti, i Carabinieri hanno scovato quasi 17 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in 15 confezioni sigillate.

Ma il rinvenimento ancora più importante è stato effettuato durante le successive perquisizioni estese alle abitazioni degli arrestati. A casa del 32enne, i militari della Compagnia di Locri, supportati dai carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno rinvenuto sei bidoni in plastica, interrati nel giardino e occultati sotto materiale di risulta, contenenti la somma in contanti di oltre 5 milioni di euro, in banconote di vario taglio, poste sottovuoto in buste di plastica termosaldate. Gli arrestati, sono stati ristretti presso le camere di sicurezza, in attesa di essere associati alla Casa Circondariale di Locri (RC), a disposizione dell’ autorità Giudiziaria competente, la Procura di Locri, che ha coordinato le attività.

comunicato stampa – Carabinieri Reggio Calabria