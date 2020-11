Torino: Lo stupefacente era nascosto in mezzo ai peluche

Arrestato dalla Polizia di Stato ventiquattrenne di Collegno

Lo scorso Giovedì, poco prima di mezzanotte, personale della Squadra Volante si imbatte in un giovane cittadino italiano che sta girando in biciletta in piazza Massaua e che, alla vista della Volante, mostra segni di nervosismo. Gli agenti lo identificano, chiedendogli anche il motivo della sua presenza in loco; domanda alla quale il ventiquattrenne non è in grado di rispondere. Il giovane, perquisito, nasconde negli indumenti intimi un panetto di circa 80 grammi di hashish. A questo punto, l’attività di polizia giudiziaria si sposta presso l’abitazione del ragazzo, sita a Collegno. Nella sua stanza, occultato un una cesta in mezzo a dei peluche, i poliziotti trovano un secondo panetto di hashish, di 100 grammi. Il ragazzo ha un precedente specifico per stupefacenti risalente al 2018 ed è verosimile che tragga sostentamento dall’attività illecita. E’ stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; per lui, anche la sanzione amministrativa per mancata osservanza relativa alle norme di contrasto alla pandemia da Covid-19. (foto di repertorio)

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Torino/articolo/6885fc215619d9fc798202712