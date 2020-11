Milano, 2 spacciatori trovati con mezzo chilo di droga: arrestati

Ieri pomeriggio, a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato due ragazzi, un 18enne e un 17enne, entrambi con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Alle ore 17:45 di ieri, la volante del Commissariato Quarto Oggiaro, durante il servizio di controllo del territorio, ha notato un’auto, con a bordo due giovani, che transitava nelle vie della zona a velocità sostenuta. Gli agenti, insospettiti dalla guida del conducente, hanno fermato l’auto dopo un breve inseguimento. Dal controllo, i poliziotti hanno trovato 200 grammi di hashish suddivisi in due panetti nei pantaloni del 17enne e 300 grammi della stessa sostanza nella disponibilità del 18enne. La perquisizione è proseguita nelle abitazioni dei due ragazzi, residenti nell’hinterland milanese, dove gli agenti hanno rinvenuto altri grammi di droga e i bilancini di precisione, utilizzati per l’attività di spaccio.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11905fc3709fd16c5011364663