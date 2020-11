(DIRE) Roma, 29 Novembre – “Quando inizi con un rimpasto raramente va a finire bene, io sono all’opposizione e penso che bisogni cambiare Conte. Serve una persona in grado di impostare un piano per il Recovery Fund”. Lo ha detto Carlo Calenda, ospite de L’aria che tira di Domenica sul canale tv La7. “Bisogna puntare ad un altro Governo più ampio, con una personalità come Mario Draghi”, aggiunge. (Anb/ Dire) 16:02 29-11-20