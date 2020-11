Biden, staff Casa Bianca: per la prima volta, 7 donne ricoprono ruolo di comunicazione senior

11:56 – Per la prima volta nella storia, “Joe Biden e Kamala Harris hanno scelto sette donne per lo staff che alla Casa Bianca dovrà occuparsi della comunicazione”, scrive ANSA. Infatti sono state nominate Jen Psaki, come nuova portavoce, “Karine Jean-Pierre vice portavoce Kate Bedingfield direttrice della comunicazione, Pili Tobar vice direttrice, Elizabeth Alexander portavoce della futura first lady Jill Biden, Ashley Etienne direttrice della comunicazione della vicepresidente, Symone Sanders portavoce della vicepresidente”, scrive ANSA. Jen Psaki è già stata portavoce del Dipartimento di Stato e direttrice della comunicazione della Casa Bianca durante l’amministrazione di Obama, mentre attualmente lavora nel transition team del presidente eletto. Su Twitter la Biden-Harris Presidential Transition ha pubblicato un post, nel quale si legge: “Il presidente eletto Biden e il vicepresidente eletto Harris hanno annunciato oggi i nuovi membri dello staff della Casa Bianca che ricopriranno ruoli di comunicazione senior. Per la prima volta nella storia, questi ruoli di comunicazione saranno ricoperti interamente da donne.”

SM