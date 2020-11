Pubblicata la raccolta di aforismi “Una scheggia è per sempre” di Antonio Malaspina e Nino Sergi

Una raccolta di 80 aforismi dal titolo “Una scheggia è per sempre”, frutto della collaborazione di due autori/artisti del calibro di Antonio Malaspina e Nino Sergi. Antonio Malaspina professore di Musica, nonché attore e docente di recitazione, e Nino Sergi professore di Arte e Immagine, vignettista ed esperto di animazione digitale, offrono ad ogni “breve storia” tutti gli elementi che stimolano la libera immaginazione.

Aforismi che nascono dall’intreccio tra realtà quotidiana e visione surreale, non a caso, l’opera in questione ha anche un sottotitolo: “Momenti di straordinaria follia”, quasi a voler rivelare quelle piccole nevrosi e debolezze che rompono ritmi e consuetudini. Il linguaggio non convenzionale e i colori vivaci delle illustrazioni, riescono e far riflettere, dando forza alla componente umoristica che rende la lettura dell’opera adatta a tutte le età.

“Una scheggia è per sempre”, Edito da Leonida, è già disponibile presso le principali librerie. Gli autori si rendono disponibili per autografare ogni singola copia.

Antonella Postorino