Napoli, Fuorigrotta: sequestrate armi e munizioni nascoste in un’auto rubata

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Brigata Bologna per un’auto in sosta da diversi giorni. Nel baule della vettura, risultata rubata dallo scorso Febbraio, i poliziotti hanno rinvenuto, occultati in uno zaino, una pistola cal. 7,65, un revolver cal. 38 special e 10 cartucce di diverso calibro che sono state sequestrate, mentre l’automobile è stata restituita al proprietario.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Napoli/articolo/23595fc63ee49f065443172364