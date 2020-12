Torino: Arrestato pusher senegalese dai poliziotti

Aveva dello stupefacente nel suo zaino

Giovedì scorso, personale del Comm.to Centro nota tre soggetti confabulare fra loro i via Montanaro angolo Brandizzo. In particolare, uno di loro cede qualcosa di scuro nelle mani di uno dei due interlocutori. Gli agenti si avvicinano, sospettando che possa essere in atto una cessione di stupefacente: a questo punto il soggetto di colore scappa in direzione di Corso Giulio Cesare che terminerà col fermo dello stesso in via Brandizzo. Nello zaino del giovane, un cittadino senegalese di 26 anni, irregolare sul territorio nazionale, i poliziotti rinvengono 27 grammi di marijuana. Per il giovane, che negli ultimi mesi vanta diversi precedenti di polizia, scatta l’arresto per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.