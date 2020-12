Covid. Toti: Rischio conflitto Governo-Regioni su DPCM

‘Leggo proposte lontane da quelle che abbiamo fatto ieri’

(DIRE) Genova, 2 Dicembre – “Il conflitto tra Governo e Regioni nascerà di sicuro perché quello che leggiamo oggi sui giornali è abbastanza lontano da quanto abbiamo proposto ieri. Dopodiché, analizzeremo quello che proporrà il Governo, lo porteremo in Conferenza delle Regioni e ci acconceremo a far rispettare le regole nei nostri territori, come abbiamo sempre fatto”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ad “Agorà” su Rai 3. Tuttavia, dice anche il governatore, “lo scontro permanente tra Governo centrale e Regioni è una narrazione che non rende giustizia del lavoro fatto in questi mesi. Da marzo scorso, la Conferenza delle Regioni ha dato un parere favorevole unanime a tutti i decreti del Governo, così come il governo ha impugnato una sola ordinanza regionale. Questo, però, non annulla le mie idee, quelle della Conferenza delle Regioni ne dei ministri”. (Sid/ Dire) 10:06 02-12-20