Fondazione Terina centro stoccaggio vaccino, Furgiuele: sostengo l’idea, l’ente ha tutte le caratteristiche che servono alla causa

La proposta avanzata al governo nazionale e alla Regione dall’avvocato Gennarino Masi, presidente della fondazione Terina, è condivisibile nonché meritevole di sostegno istituzionale.

La fondazione con sede nel cuore dell’area ex Sir gestisce per conto della Regione spazi attrezzati e immobili ideali per rendere centrale Lamezia Terme nei processi di stoccaggio e successiva distribuzione del vaccino anti covid.

Nei fatti l’area industriale, con le strutture gestite da Terina, costituise già una vera e propria piattaforma logistica grazie alla sua vicinanza all’aeroporto, allo svincolo autostradale e allo snodo ferroviario lametino.

Ho sempre sostenuto e continuo a sostenere che la Regione Calabria dispone di una potenzialità che però adesso va espressa.

In questo senso invito il ministro Speranza e il commissario Arcuri a valutare seriamente l’opportunità che gli immobili della fondazione siano messi al servizio della grande opera di stoccaggio e distribuzione del vaccino che presto inizierà.

On. Domenico Furgiuele