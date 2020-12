Torino: non ottempera all’ordine di lasciare l’Italia e continua a spacciare

Arrestato cittadino gabonese dagli agenti del Comm.to Madonna di Campagna

Cinque arresti negli ultime 6 mesi ed un ordine a lasciare il territorio nazionale notificatogli nel mese di Luglio non hanno sortito alcun effetto per il cittadino gabonese quarantunenne solito stazionare nei pressi del bar B., sito nell’omonimo Corso. Controllato dagli agenti del Comm.to Madonna di Campagna la sorsa settimana, l’uomo occultava all’interno della scarpa destra un pezzo di giornale contenente due pezzi di “crack” già suddivisi in dosi. L’uomo, privo di attività lavorativa, irregolarmente residente in Italia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sanzionato per mancata osservazione delle disposizioni in merito di prevenzione della pandemia da Covid-19.

