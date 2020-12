USA, Trump: via scudo legale ai social media

09.00 – Il Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald J. Trump, ha paventato un suo possibile veto alla Legge della Difesa, conosciuta meglio negli USA come National Defense Authorization Act. Donald Trump vorrebbe che venga rimossa la “Sezione 30”, quella relativa allo scudo legale per i social media, uniche grandi imprese che godono di questo privilegio spropositato. Donald Trump, che rimarrà Presidente degli States in carica sino al 20 Gennaio 2021, ritiene molto pericoloso per le libertà fondamentali questo genere di tutela legale di cui godono i colossi del Big Tech.

