USA. Chi sarà il Segretario alla Difesa del Presidente eletto Joe Biden?

Nella rosa dei papabili: Il Gen. Lloyd Austin, la Dott.ssa Michèle Flournoy e l’Avv.Jeh Johnson

Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti d’America, ruolo di vertice del Pentagono, è il Capo del Dipartimento della Difesa,

Di seguito una breve biografia degli attuali candidati alla carica di Segretario alla Difesa USA.

● il Generale a quattro stelle in pensione Lloyd James Austin, è nato l’8 agosto 1953 a Mobile, Alabama, Stati Uniti . Con i gradi di Generale a 4 stelle è stato Vice capo di stato maggiore dell’esercito.

Il Congresso deve dare il consenso affinché la carica di civile venga ricoperta da qualcuno che abbia prestato servizio militare in uniforme negli ultimi sette anni.

● La Dott.ssa Michèle Angelique Flournoy nata il 14 dicembre 1960 a Los Angeles – California.

Flournoy ha conseguito una Laurea in studi sociali presso la Harvard University e un Master in relazioni internazionali presso il Balliol College, Università di Oxford,Flournoy, Consulente per la sicurezza nazionale americana, ha ricoperto il ruolo di Sottosegretario alla Difesa dal febbraio 2009 al febbraio 2012.

● Jeh Charles Johnson, detto Jay, è nato l’11 settembre 1957 in New York City

Laureato al Morehouse College nel 1979. ha conseguito la Laurea in Legge presso la Columbia Law School nel 1982.

Johnson ha ricoperto il ruolo di Segretario per la sicurezza interna degli Stati Uniti da dicembre 2013 a gennaio 2017; e come Consigliere generale del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti nonché come Consigliere generale del Dipartimento dell’aeronautica degli Stati Uniti.

D.C.