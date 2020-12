Viterbo, incidente stradale sulla A1

Nella mattinata del primo Dicembre, alle 9 circa, squadre provenienti da Viterbo e Terni sono intervenute per prestare soccorso ai conducenti di 2 mezzi pesanti coinvolti in un incidente stradale avvenuto sulla A1, nel tratto compreso tra i caselli di Attigliano e Orte. Uno dei 2 mezzi coinvolti, alimentato a gas naturale liquefatto (GNL), è stato spostato sotto il controllo degli operatori, in un’area di sosta adeguatamente distante dalla sede stradale e, con il supporto del nucleo NBCR (Nucleo – Batteriologico – Chimico – Radioattivo) di Roma, è stato allestito un impianto mobile per la combustione controllata del GNL contenuto in ciascuno dei due serbatoi criogenici. Le operazioni di messa in sicurezza dell’intera zona interessata si sono protratte fino alle 18 circa.

