Catania. Le Volanti lo sorprendono mentre ruba carburante da un’auto rubata e lo denunciano

Nella giornata di ieri personale delle volanti ha denunciato un pregiudicato del 1988, per i reati di furto aggravato, ricettazione e detenzione di arnesi atti allo scasso. Nello specifico, una volante è stata inviata nel quartiere San Cristoforo dove era stato segnalato sulla linea di emergenza un uomo intento ad armeggiare su un veicolo in sosta di cui venivano forniti targa modello e colore. Gli operatori hanno bloccato il soggetto segnalato corrispondente a quello descritto dalla segnalazione, peraltro noto alle forze dell’ordine perché pregiudicato anche per reati contro il patrimonio. Gli agenti hanno sorpreso il pregiudicato mentre prelevava il carburante dall’auto che aveva aperto riempiendone già un contenitore di benzina. Il reo, trovato in possesso di numerosi arnesi atti allo scasso quali cacciaviti coltellini forbici centraline, ha ammesso le sue responsabilità ed è stato deferito all’Autorità Giudiziaria Dagli accertamenti è emerso inoltre che sia la macchina utilizzata dall’uomo per giungere sul posto sia quella da cui stava prelevando la benzina erano state oggetto di furto regolarmente denunciato dai rispettivi proprietari. Per tali motivi l’uomo è stato indagato in stato di libertà. Le due autovetture sono state restituite ai proprietari.

