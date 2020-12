Covid. 10,24% Test positivi, 23.225 nuovi casi con 227mila tamponi, calo terapie intensive (-19) e 993 decessi

(DIRE) Roma, 3 Dic. – E’ del 10,24% l’indice dei nuovi casi positivi sui tamponi effettuati per coronavirus. I nuovi contagi da ieri sono 23.225 a fronte di 226.729 tamponi effettuati. Ieri l’indice era sceso per la prima volta dopo molte settimane sotto il 10% (9,99%). E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. Sono 993 i decessi registrati da ieri in Italia, mai cosi’ tanti in ventiquattro ore da inizio pandemia. Sono 3.597 i pazienti in terapia intensiva per coronavirus in Italia, 19 meno di ieri. (Sor/Dire) 17:42 03-12-20