Covid. Bozza dpcm: coprifuoco rafforzato a Capodanno, fino alle 7 del mattino

(DIRE) Roma, 3 Dic. – Coprifuoco rafforzato a Capodanno, dalle 22 alle 7 del mattino. Lo prevede la bozza di dpcm in possesso della Dire. Questo il testo: “Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonche’ dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita’ o per svolgere attivita’ o usufruire di servizi non sospesi”. (Rai/ Dire) 09:43 03-12-20