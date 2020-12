Covid. Salvini: A Natale famiglie divise, tutela salute stia con buosenso

(DIRE) Roma, 3 Dic. – “Il nuovo Dpcm? Nessuno pretende di fare i veglioni con 300 persone alla Fantozzi, ma almeno a Natale, Santo Stefano e Capodanno di poter stare con genitori, e figli, e che valga anche per i genitori divorziati. Un conto e’ usare prudenza, evitare assembramenti e festoni, un altro conto e’ dividere gli italiani in giorni di festa e fede. La tutela della salute sia accompagnata da buonsenso. I muri di paese e in paese e di famiglia in famiglia a Natale mi sembrano un’assurdita’”. Cosi’ Matteo Salvini, a Campagnano di Roma parlando con la stampa durante una visita al Centro addestramento cani guida per ciechi di ANPVI Onlus (Sor/Dire) 11:57 03-12-20