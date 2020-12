Disabilità. Gelmini: Riflettere su quanto ancora c’è da fare

(DIRE) Roma, 3 Dic. – “Con questa pandemia i piu’ vulnerabili sono soprattutto loro, i bambini con disabilita’. Penso alla chiusura delle scuole e alla didattica a distanza, alla sospensione dei servizi riabilitavi e agli sforzi fatti in questi mesi da tante famiglie. Questa Giornata dedicata alle persone con disabilita’ sia l’occasione per riflettere su quanto ancora c’e’ da fare e su come contrastare tutte quelle disuguaglianze aggravate dall’emergenza sanitaria. Nessuno deve rimanere indietro. #3dicembre #GiornataInternazionaleDisabilita’”. Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Vid/ Dire) 11:25 03-12-20