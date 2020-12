“Io sono libero” il libro intervista di Giuseppe Scopelliti uscirà il 10 Dicembre

“Giuseppe Scopelliti rompe il silenzio con un libro-intervista destinato a fare rumore l’ex Governatore della Calabria racconta la sua vita dietro le sbarre dopo una condanna a 4 anni e sette mesi per falso in bilancio quando era Sindaco di Reggio Calabria: “Contro di me un incredibile accanimento, volevano eliminarmi dalla politica perchè davo fastidio, anche alla ‘Ndrangheta. Ma io non cerco vendetta, solo giustizia”

“Io sono libero”. Uscirà il 10 Dicembre prossimo venturo, è il libro-intervista di Franco Attanasio a Giuseppe Scopelliti, ex Sindaco di Reggio Calabria e Presidente dimissionario della Regione Calabria. E’ il racconto della sua condizione di detenuto, ma anche una piccola biografia dell’uomo e del politico. Così su Il Giornale :. La prefazione del libro su Giuseppe Scopelliti è stata curata dall’ex Presidente della Camera.