Reggio Calabria, Protezione Civile. Comunicazione di superamento soglie per eventi in corso: Scenario di rischio

Validità: 12 ore dall’emissione avvenuta alle ore: 13.13 del 03 dicembre 2020

Nelle aree a rischio da frana, in particolare in quelle classificate dal PAI e/o indicate nel Piano di gestione del rischio alluvioni, c’è una probabilità media che possano verificarsi eventi di frana. In caso di evento sono da attendersi danni ai beni e Reggio Calabria sono possibili danni alle persone.

Nelle aree a rischio d’inondazione, in particolare in quelle classificate dal PAI e/o indicate nel Piano di gestione del rischio alluvioni, c’è una probabilità media che possano verificarsi eventi di inondazione. In caso di evento sono da attendersi danni ai beni e sono possibili danni alle persone.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a rimanere presso la propria abitazione, evitando ogni spostamento non strettamente necessario, e richiamandosi alla massima prudenza, evidenziando le raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile:

non mettersi in viaggio se non strettamente necessario;

evitare i sottopassi;

abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati o con sezioni d’alveo ristrette per cause antropiche;

nelle aree indicate nel punto precedente raggiungere i piani superiori;

non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi.

Per ulteriori e più precise indicazioni è possibile rifarsi alle seguenti norme comportamentali.

Fonte http://www.reggiocal.it/on-line/Home/Notizie/articolo111016.html