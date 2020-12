Roma. Piazza dei Cinquecento. Tenta di violentare una donna ed aggredisce l’uomo che prova a difenderla

La Polizia di Stato arresta un 45enne per tentato omicidio e tentata violenza sessuale

In cerca di un giaciglio per trascorrere la notte, una donna insieme ad altri uomini, tutti senza fissa dimora, è stata aggredita, la scorsa settimana da un uomo che ha provato a sfilarle i pantaloni e poi a violentarla. A difenderla, un cittadino marocchino divenuto tuttavia, a causa del suo intervento, il nuovo bersaglio del 45enne tunisino che ha iniziato a sferrare, al suo indirizzo, calci in testa, l’ultimo il più violento, quando ha provato a rialzarsi in piedi.

E’ accaduto a Piazza dei Cinquecento, in prossimità della stazione ferroviaria Le indagini, serrate, per risalire all’identità del responsabile della tentata violenza sessuale e della aggressione sono state avviate immediatamente dagli agenti del commissariato Viminale, diretto da Fabio Abis. Non avendo avuto riscontro dalla ricognizione fotografica a cui è stata sottoposta la vittima, gli agenti hanno proceduto alla acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti a Piazza dei Cinquecento. Hanno così potuto ricostruire in maniera più precisa gli accadimenti, in particolare, individuate le caratteristiche fisiche e i capi d’abbigliamento indossati dal 45enne, gli agenti hanno poi potuto rintracciarlo nei pressi della stazione Termini.

L’uomo con diversi precedenti di polizia a suo carico, è stato così sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di tentato omicidio e tentata violenza sessuale. Le due vittime, invece, sono state refertate rispettivamente con 5 giorni di prognosi la donna e 30 l’amico intervenuto in suo aiuto.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Roma/articolo/19985fc8e0168d203067295385