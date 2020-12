Arezzo. arrestato romeno con stupefacente del tipo ketamina e di uno storditore elettrico taser

Valdichiana, ha intercettato ed arrestato un trafficante di droga di nazionalità rumena, trovato in possesso di 9,5 grammi di ketamina, un allucinogeno di origine sintetica, particolarmente diffuso tra i frequentatori di discoteche e rave party, detenuto ai fini di spaccio. Erano circa le 12.30 quando, nel corso di un posto di controllo che vedeva impegnate numerose pattuglie della Polizia Stradale aretina, programmato dagli Organi dipartimentali, veniva fermata una lussuosa Mercedes munita di targa rumena, con due persone a bordo, che è risultata provenire dal confine di Stato di Villesse.

I due occupanti, entrambi romeni, nel corso del controllo palesavano atteggiamenti di preoccupazione tanto da determinare i poliziotti ad eseguire una perquisizione sull’auto. L’atto consentiva di rinvenire uno storditore elettrico taser, di cui è vietato il porto in modo assoluto e di una bomboletta di spray urticante. La perquisizione estesa alle due persone consentiva di recuperare, tenuta nella tasca del pantalone di uno dei due soggetti, una bustina trasparente con della polvere bianca che, dopo il narcotest, è risultata essere ketamina, sostanza che avrebbe fruttato allo spacciatore almeno 1.500 euro.

Quest’ultimo veniva quindi arrestato per la detenzione ai fini di spaccio dello stupefacente mentre il taser e lo spray venivano sequestrati. Il connazionale, ritenuto estraneo ai fatti, veniva rimesso in libertà. Dagli accertamenti emergeva inoltre come l’arrestato guidasse l’auto sebbene privo della patente di guida, perché mai conseguita e pertanto gli veniva comminata una sanzione di 5.000 € con il contestuale sequestro della macchina.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Arezzo/articolo/23915fca408c5ab35506049310