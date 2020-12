Coronavirus, nuovo record USA: oltre 210mila nuovi casi e oltre 2.900 decessi in 24 ore

12:03 – La Johns Hopkins University scrive sul sito di monitoraggio dell’andamento dei contagi da Coronavirus, il Pannello di controllo del Centro per la scienza e l’ingegneria dei sistemi (CSSE), che gli Stati Uniti hanno registrato in 24 ore un aumento di oltre 210mila nuovi casi e oltre 2.900 decessi, un nuovo record negativo per il Pianeta. I contagi di oggi, sommati a quelli precedenti, portano gli USA al primo posto con 14.147.731 casi registrati dall’inizio della Pandemia. Con tale numero, i dati di monitoraggio mondiali registrati dall’inizio della pandemia raggiungono i 65.315.465 contagi e 1.508.319 perdite umane.

SM