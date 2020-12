Seregno (MB). Smantellato un sistema di spaccio di sostanze stupefacenti

Comando Provinciale di Monza – Seregno (MB) , 04/12/2020 10:23

Telecamera nel vaso e sistema di videosorveglianza per evitare i controlli dei Carabinieri: smantellato un sistema di spaccio a Seregno. Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Seregno, al termine di indagini di polizia giudiziaria hanno arrestato in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti due calabresi 64enni – di cui uno con precedenti specifici – da anni residenti nella cit. cittadina brianzola. I due, alle precedenti ore 12:00 circa, in Cesano Maderno (MB) Via Monte Rosa sono stati colti mentre erano intenti a cedere due dosi di cocaina. Le successive perquisizioni domiciliari nella zona Lazzaretto di Seregno, effettuate con il supporto delle unità cinofile dell’Arma di Casatenovo hanno permesso di rinvenire ulteriori undici dosi per un totale di circa gr. 11 di sostanza stupefacente. Durante l’attività di ricerca è stato altresì rinvenuto un ordigno artigianale di gr. 424 di massa attiva e 40 cm di miccia detonante – manufatto rinvenuto in una cantina in disuso e pertanto, al momento, non attribuibile agli indagati – per il quale è intervenuta la Squadra Artificieri del Comando Provinciale Carabinieri di Milano. Detto ordigno, potenzialmente micidiale (soprattutto in considerazione del fatto che era stivato all’interno di un complesso di edilizia popolare densamente abitato) e di tipologia del tutto simile a quelli utilizzati per attentare ad autovetture e negozi, dopo la campionatura, è stato fatto brillare presso la cava di Carate Brianza. Impressionante agli occhi degli investigatori il sistema di video-sorveglianza che uno degli indagati aveva messo in atto presso la propria abitazione e che, dal puntamento delle telecamere, era chiaramente rivolto ad anticipare l’arrivo delle forze dell’ordine. Tra queste, in particolare, una telecamera era celata all’interno di un vaso di fiori posto sul balcone dell’abitazione e un’altra all’ingresso della palazzina, dentro una scatola di derivazione elettrico.Questa volta però proprio quel sistema di videosorveglianza ha supportato in maniera decisiva le forze dell’ordine in quanto, nonostante G.P. non detenesse alcunché in casa, grazie alla visione delle immagini, è stato possibile appurare che egli, prima di recarsi a Cesano Maderno, si era portato nella palazzina adiacente – dove abita F.M. – per prelevare le dosi da consegnare. Ciò ha permesso di focalizzare l’attività di ricerca sull’abitazione di F.M. e provare la correità di entrambi.